09:32 |Al conmemorarse el 20 de Enero el Día de “San Sebastián”, patrono de la Policía de Entre Ríos, Monseñor Ricardo Faifer ofició una misa en su honor, en la Catedral San José. Asistieron el Jefe Departamental de Policía Crio. My. Carlos Fabián Pérez, Jefes de Divisiones y Comisarías del departamento y demás integrantes de la fuerza policial.

El próximo fin de semana se jugará en el Balneario Ñandubaysal el primer torneo Five de Hockey Playa, que llevará adelante la gente de la citada disciplina del Club Central Entrerriano.

Nacionales

El fiscal Guillermo Marijuan pidió ayer que se investigue a la ex presidenta Cristina Kirchner por una escucha telefónica de una conversación con el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, en la que se refiere al "armado" de causas contra el ex espía Horacio Antonio Stiuso.